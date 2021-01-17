PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI FINO AL 31 GENNAIO, RIMANGONO APERTI SOLO QUELLI ESSENZIALI
Firmata un'ordinanza, la N° 06 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.
A far data dal 18.01.2021, fino al 31.01.2021 compreso, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione dei seguenti uffici:
- Protocollo, esclusivamente per posta certificata. Per casi eccezionali, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
- Stato Civile(nascita e morte)
- Carte Identità (solo per espatrio e smarrimento)
- Ufficio Notifiche
- Ecologia
- Ambiente
- Servizi Cimiteriali;
- Protezione Civile
- Attività Produttive;
- Tributi
- Pagamenti
- Riscossioni
- Affissioni;
- Personale: stipendi e pensioni;
- Polizia Municipale;
- Servizi Sociali;
- Manutenzioni
- Impianti;
- Supporto agli Organi Istituzionali;
Il ricevimento del pubblico può essere autorizzato dai Responsabili di Settore, esclusivamente per comprovate necessità e/o problematiche improcrastinabili, previa necessaria richiesta di appuntamento tramite telefono o per mezzo di e-mail. Tutti i contatti telefonici e le e-mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente.