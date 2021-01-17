95047

PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI FINO AL 31 GENNAIO, RIMANGONO APERTI SOLO QUELLI ESSENZIALI

Firmata un'ordinanza, la N° 06 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.A far data dal 18.01.2021, fino al 31.01.2021 compreso, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad ecc...

A cura di Redazione Redazione
17 gennaio 2021 12:07
PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI FINO AL 31 GENNAIO, RIMANGONO APERTI SOLO QUELLI ESSENZIALI -
News
Condividi

Firmata un'ordinanza, la N° 06 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.

A far data dal 18.01.2021, fino al 31.01.2021 compreso, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione dei seguenti uffici:

  • Protocollo, esclusivamente per posta certificata. Per casi eccezionali, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
  • Stato Civile(nascita e morte)
  • Carte Identità (solo per espatrio e smarrimento)
  • Ufficio Notifiche
  • Ecologia
  • Ambiente
  • Servizi Cimiteriali;
  • Protezione Civile
  • Attività Produttive;
  • Tributi
  • Pagamenti
  • Riscossioni
  • Affissioni;
  • Personale: stipendi e pensioni;
  • Polizia Municipale;
  • Servizi Sociali;
  • Manutenzioni
  • Impianti;
  • Supporto agli Organi Istituzionali;

Il ricevimento del pubblico può essere autorizzato dai Responsabili di Settore, esclusivamente per comprovate necessità e/o problematiche improcrastinabili, previa necessaria richiesta di appuntamento tramite telefono o per mezzo di e-mail. Tutti i contatti telefonici e le e-mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047