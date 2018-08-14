PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI IL 16 E 17 AGOSTO
PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI IL 16 E 17 AGOSTO
A cura di Redazione
14 agosto 2018 09:09
Il sindaco di Paternò Nino Naso, considerata la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, ha inteso adottare provvedimenti mirati al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la fruizione dei servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione dei servii e prestazione.
Valutata l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici comunali i nelle giornate del 16 e 17 agosto 2018, ad eccezione di:
- Corpo di Polizia Municipale
- Operatori uffici addetti ai civici Cimiteri
- Autoparco
- Custodia Parco Giovanni XXIII e Villa Moncada
- Uffici di Stato Civile
- Servizio di Pronta Reperibilità.