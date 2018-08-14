PATERNO': UFFICI COMUNALI CHIUSI IL 16 E 17 AGOSTO

Il sindaco di Paternò Nino Naso, considerata la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, ha inteso adottare provvedimenti mirati al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la fruizione dei servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione dei servii e prestazione.

Valutata l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici comunali i nelle giornate del 16 e 17 agosto 2018, ad eccezione di: