PATERNÒ, UFFICIO CARTE D'IDENTITÀ CHIUSO SENZA AVVISO: CITTADINI PROTESTANO PER IL DISSERVIZIO

Arriva in redazione una segnalazione da parte di numerosi cittadini di Paternò, che denunciano il disservizio presso l'Ufficio Carte d'Identità della città.

Oggi, 27 gennaio 2025, alle ore 09:30, un gruppo di circa venti persone, tra cui alcune con disabilità, si trovava in attesa di poter accedere ai servizi, nonostante l'orario di apertura dell'ufficio fosse già ampiamente passato.

Secondo quanto riportato, l'ufficio è rimasto chiuso senza alcun preavviso, né cartello informativo all'esterno che spiegasse la causa del ritardo o dell'assenza del personale.

I cittadini in attesa, alcuni dei quali presenti già dalle 08:00 di questa mattina, lamentano la mancanza di comunicazioni ufficiali e di chiari riferimenti per poter ricevere informazioni su quando il servizio sarebbe stato riattivato.

"Abbiamo chiesto a chiunque se ci fosse una comunicazione ufficiale o un'indicazione, ma nessuno ci ha potuto dare risposte", racconta uno degli utenti. "Tra noi ci sono persone invalide, che stanno soffrendo un disagio maggiore, e non ci sembra giusto essere trattati in questo modo."

I cittadini, comprensibilmente frustrati, hanno chiesto un intervento immediato e una risposta da parte delle autorità competenti per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro, chiedendo maggiore attenzione e comunicazione.

L'appello dei residenti di Paternò è chiaro: si aspettano informazioni chiare e tempestive per poter usufruire di un servizio pubblico che, in questi casi, non può permettersi di lasciare i cittadini in attesa senza una motivazione valida.