PATERNO’ UN ANNO DALLA TRAGEDIA DI ANDREA DISTEFANO

E’ passato un anno, dalla grande tragedia che ha colpito e segnato la città di Paternò.

Un anno da quando Andrea Distefano rimasto è rimasto vittima del tragico incidente stradale lungo la strada provinciale 58, nei pressi del Ponte barca mentre stava trasportando un serbatoio con l’intenzione di spegnere un incendio che si era sviluppato lungo la strada provinciale 58

Un fatto di cronaca tristissimo, e noi di 95047, nel nostro piccolo, non dimentichiamo. Non lo facciamo perché le tragedie servono a ricordare che spesso basta poco per evitarle.

Sulla tragedia sui social il sindaco ha postato un ricordo: Un anno fa andava via Andrea Distefano, un grande uomo, un grande eroe, che ha sacrificato la propria vita per amore e generosità nella difesa della propria terra, a lui tanto cara. La comunità di Paternò lo ricorda con tanto affetto e ammirazione.