PATERNO’ UN ANNO DALLA TRAGEDIA DI GIUSEPPE LEANZA

È trascorso un anno dalla terribile tragedia che ha segnato indelebilmente la città di Paternò e oltre.

Il giovane Giuseppe Leanza, trent'anni, rimase vittima di un tragico incidente sul lavoro a Borgo Panigale, quartiere di Bologna, nelle vicinanze dell'aeroporto "Guglielmo Marconi".

La nostra comunità di 95047 non dimentica, nemmeno per un istante, quella giornata che ha sconvolto le vite di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere Giuseppe. La sua assenza è ancora tangibile, e il vuoto che ha lasciato è irrimediabile.

Ci rifiutiamo di dimenticare perché le tragedie, oltre al dolore, portano con sé una lezione cruciale: la consapevolezza che spesso basta poco per evitarle.

Non possiamo far altro che chiederci cosa possiamo fare per evitare che episodi simili accadano in futuro. Non solo per Giuseppe, ma anche per le generazioni future. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità assoluta, non solo per evitare tragedie come quella di Borgo Panigale, ma per garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo ogni giorno.

Il suo ricordo ci guida mentre lavoriamo per un futuro in cui nessun lavoratore debba affrontare pericoli evitabili sul luogo di lavoro. La sua memoria è un monito costante e un'imperativa chiamata all'azione per assicurare che la tragedia di Borgo Panigale non sia stata vana.