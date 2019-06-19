PATERNÒ: UN ARRESTO PER ORDINE DI CARCERAZIONE E MULTE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Paternò hanno effettuato controlli straordinari del territorio, nel corso dei quali hanno tratto in arresto un paternese destinatario di ordine...

A cura di Redazione 19 giugno 2019 13:16

Condividi