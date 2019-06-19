PATERNÒ: UN ARRESTO PER ORDINE DI CARCERAZIONE E MULTE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Paternò hanno effettuato controlli straordinari del territorio, nel corso dei quali hanno tratto in arresto un paternese destinatario di ordine...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Paternò hanno effettuato controlli straordinari del territorio, nel corso dei quali hanno tratto in arresto un paternese destinatario di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Inoltre, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, in occasione dell’arrivo del periodo estivo, elevando alcune contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per un ammontare complessivo di 4mila euro, sottoponendo anche una decina di motocicli a sequestro amministrativo, per il mancato uso del casco protettivo da parte dei conducenti.