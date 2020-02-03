PATERNO': UN ARRESTO PER VIOLAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
A cura di Redazione
03 febbraio 2020 12:46
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Paternò, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 40enne paternese Giuseppe
L’uomo si era reso più volte responsabile della violazione della misura cautelare a cui era sottoposto originando, così, l’adozione del più gravoso provvedimento a seguito del quale è stato ristretto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.