PATERNÒ: UN GROSSO MASSO CADE SULLA STRADA, TRAFFICO IN TILT

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2022 08:56
FLASH

Un grosso masso è stato perso secondo le informazioni in nostro possesso da un tir all’altezza della rotonda del Corso Italia  questa mattina 23 settembre 2022.

Gli ingredienti perché potesse consumarsi una tragedia c’erano tutti, ma per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento in quel preciso punto della strada.

Il traffico nel tratto interessato sta subendo notevoli rally coinvolgendo pure le vie limitrofe.

Sul posto I tecnici comunali

