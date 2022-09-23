PATERNÒ: UN GROSSO MASSO CADE SULLA STRADA, TRAFFICO IN TILT
FLASHUn grosso masso è stato perso secondo le informazioni in nostro possesso da un tir all’altezza della rotonda del Corso Italia questa mattina 23 settembre 2022.Gli ingredienti perché potesse cons...
A cura di Redazione
23 settembre 2022 08:56
FLASH
Un grosso masso è stato perso secondo le informazioni in nostro possesso da un tir all’altezza della rotonda del Corso Italia questa mattina 23 settembre 2022.
Gli ingredienti perché potesse consumarsi una tragedia c’erano tutti, ma per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento in quel preciso punto della strada.
Il traffico nel tratto interessato sta subendo notevoli rally coinvolgendo pure le vie limitrofe.
Sul posto I tecnici comunali
PATERNÒ: UN GROSSO MASSO CADE SULLA STRADA, TRAFFICO IN TILT