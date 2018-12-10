PATERNÒ: UN MAZZO DI FIORI BIANCHI ED UN PELUCHE DAVANTI ALLA CASA DELLA TRAGEDIA

Un mazzo di fiori bianchi, ed un peluche. E' il segno davanti la porta di via Libertà, assieme all'indicazione del sequestro della casa scena del crimine, della tragedia familiare che si è consumata a...

Un mazzo di fiori bianchi, ed un peluche. E' il segno davanti la porta di via Libertà, assieme all'indicazione del sequestro della casa scena del crimine, della tragedia familiare che si è consumata a Paternò. Secondo la ricostruzione ritenuta attendibile da Procura e carabinieri di Catania, il promotore finanziario Gianfranco Fallica ha ucciso con una pistola calibro 22 la moglie Cinzia Palumbo e i loro figli Angelo Daniele di 6 e Francesco Gabriele di 4. Per avere la certezza ufficiale sulla dinamica la Procura di Catania ha disposto l'autopsia e anche l'esame dello stub. L'incarico sarà conferito nel pomeriggio al medico legale Giuseppe Ragazzi. Resta ancora non delineato con certezza, vista che non sono stati trovati biglietti d'addio, il movente del dramma. Un'ipotesi che prende corpo è quello della depressione, dopo che militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato nell'abitazione farmaci per curarla, anche se non è noto chi seguisse la cura.