PATERNO’: UN PARI PER L’ULTIMA GARA DI UNA STAGIONE DA INCORNICIARE LE FOTO

Poteva essere una vittoria, ma la sfortuna e le decisioni arbitrali lo hanno impedito. Alla fine la gara contro il Sambiase, con due squadre che non avevano ormai problemi di classifica, è stata comun...

Poteva essere una vittoria, ma la sfortuna e le decisioni arbitrali lo hanno impedito. Alla fine la gara contro il Sambiase, con due squadre che non avevano ormai problemi di classifica, è stata comunque combattuta fino alla fine. Parte bene il Paternò, ma al 16’ sono gli ospiti ad andare in vantaggio con un preciso diagonale di Costanzo. I locali non si arrendono e cercano con insistenza il pari.

Nel secondo tempo, il Paternò insiste ancora, e dopo aver perso Mileto, sostituito da Tosoni, per uno scontro di gioco con un compagno, rischia di capitolare in contropiede con Mercurio che arriva solo in area, ma il suo tiro viene deviato da Tosoni quel tanto che basta a mandarlo sul palo. Due minuti dopo i locali trovano il pari con un gol di Asero, che l’arbitro annulla per un presunto fallo.

Un minuto dopo il Paternò resta in dieci per l’espulsione di Viglianisi. Sembra una partita stregata per i locali, ma al 40’ su un lancio in area Panarello passa la palla a Greco che di testa insacca per il pari. Il Paternò, nonostante l’uomo in meno conclude in attacco, ma purtroppo non trova il gol vittoria. Un lieto fine per una stagione molto positiva per il Paternò, su cui all’inizio tutti erano scettici.

Addirittura si parlava di immediata retrocessione. Invece grazie al lavoro della società, ottima sotto il profilo organizzativo, e di mister Catalano e del suo staff, la squadra ha fatto un ottimo campionato, mantenendo una giusta freschezza atletica fino alla fine.

Un ottimo gruppo che ha saputo prendersi delle belle soddisfazioni.

Nel posto partita, e stato l’A.D. Franco Di Perna ad elogiare tutti, dal presidente, al magazziniere, e a tutti i giocatori, rimarcando ancora una volta le difficoltà incontrate nella mancanza di strutture per l’allenamento e le pessime condizioni del “Falcone Borsellino”. Anche ieri, il terreno di gioco era pessimo, e molto irregolare, uno sforzo che il calcio Paternese attende da anni inutilmente. Ora ultima partita contro la Vibonese e poi testa alla programmazione per il nuovo anno.