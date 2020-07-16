I carabinieri della Stazione di Paternò, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato il 23enne Pietro VIRGILLITO, del posto, per detenzione di sostanze...

PATERNÒ: UN TERRAZZO CON VISTA “STUPEFACENTE”. ARRESTATO 23 ENNE

stupefacenti ai fini di spaccio.L’attività info-investigativa attivata dai militari ha portato le loro “attenzioni” sul giovane, che già conoscevano per i suoi trascorsi e la sua proclività ai reati in materia di droga.In particolare i militari si sono recati presso la sua abitazione di via Stesicoro e, constatato lo stupore del ragazzo che già presagiva imminenti guai giudiziari, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare estesa anche alla terrazza dell’immobile, chiusa a chiave.Qui, poste in vaso e curate maniacalmente, i militari hanno trovato 15 piante di cannabis indica con un’altezza di crescita compresa tra uno e due metri nonché, nascosti all’interno di un armadietto, alcuni grammi di marijuana già essiccata e pronta per la suddivisione in dosi, un bilancino di precisione ed il relativo materiale per il confezionamento per la vendita al minuto.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.