PATERNÒ, UNA BELLA STORIA: MOTOCICLISTA PERDE IL TELEFONO IN CORSA, MARIA LO TROVA E LO CONSEGNA AI CARABINIERI

Paternò (CT), 26 giugno 2025 – In un’epoca in cui spesso fanno notizia i gesti negativi, oggi vogliamo raccontare una piccola ma significativa storia di civiltà e rispetto. È accaduto questa sera, int...

Paternò (CT), 26 giugno 2025 – In un’epoca in cui spesso fanno notizia i gesti negativi, oggi vogliamo raccontare una piccola ma significativa storia di civiltà e rispetto. È accaduto questa sera, intorno alle 20:15, in via Garibaldi a Paternò.

Maria cittadina del posto, ha notato che un motociclista, probabilmente ignaro, aveva perso il suo telefono mentre era in transito. Il dispositivo – un iPhone bianco con cover nera, impostato in lingua francese – è finito sull’asfalto davanti a lei. Senza esitazioni, la signora La Delfa lo ha raccolto e, non riuscendo a raggiungere il motociclista che nel frattempo si era allontanato, ha deciso di fare la cosa più giusta: consegnarlo alle forze dell’ordine.

«Mi è sembrato naturale – ha dichiarato – il minimo che potessi fare. Chiunque al mio posto, spero, avrebbe fatto lo stesso».

Il telefono è stato prontamente consegnato ai Carabinieri della stazione di Paternò, che ora si occuperanno di rintracciare il legittimo proprietario.

Un gesto semplice, sì, ma tutt’altro che scontato. In una quotidianità in cui spesso prevale la distrazione o l’indifferenza, azioni come quella di Maria ci ricordano che l’onestà e il senso civico esistono e, silenziosamente, continuano a rendere migliori le nostre comunità