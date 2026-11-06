Paternò, una piantina per Grazia: ENOSIS organizza una raccolta solidale il 22 novembre

L’iniziativa si terrà nella parrocchia Santa Barbara per sostenere Grazia Azzarello, originaria di Adrano, che sta affrontando una difficile battaglia contro un tumore.

PATERNÒ – Una piantina come simbolo di speranza e un piccolo gesto per offrire un aiuto concreto. È questo lo spirito dell’iniziativa “Una piantina oggi, una speranza per Grazia”, promossa dall’associazione socio-culturale ENOSIS APS a sostegno di Grazia Azzarello, originaria di Adrano, che sta affrontando una difficile battaglia contro un tumore al pancreas.

L'appuntamento è fissato per domenica 22 novembre 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la parrocchia Santa Barbara di Paternò, dove sarà organizzata una raccolta solidale attraverso la distribuzione di piantine.

Un piccolo gesto per una grande causa

L'obiettivo è coinvolgere la comunità in un'iniziativa capace di trasformare la solidarietà in un sostegno concreto per Grazia e la sua famiglia.

Ogni piantina rappresenterà un simbolo di speranza, mentre ogni contributo sarà un segno di vicinanza in un momento particolarmente delicato.

L'invito di ENOSIS alla cittadinanza

L'associazione invita cittadini, famiglie e amici a partecipare numerosi, sottolineando l'importanza dell'unione e della solidarietà.

«Solo insieme possiamo» è il messaggio scelto per accompagnare l'iniziativa, che vuole dimostrare come anche un gesto semplice possa fare la differenza.

L'appuntamento è quindi per domenica 22 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, nella parrocchia Santa Barbara di Paternò.