PATERNO' , UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Questa Giornata è stata istituita ufficialmente il 17 marzo 2021 con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione Affari costituzionali del Senato.

Oggi, venerdì 18 marzo alle ore 11:00, presso l'ingresso degli uffici di rappresentanza del Comune di Paternò in Piazza della Regione si terrà una commemorazione in memoria di tutte le vittime della pandemia da Covid-19.

Per l'occasione, sarà svelata una targa commemorativa. Saranno presenti le Associazioni di Pubblico Intervento e culturali, i medici che prestano servizio presso il Centro Vaccinale Comunale anti-Covid "Un Nonno per Amico", i dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di ogni Ordine e Grado della città, il Vicario foraneo della città di Paternò Padre Alessandro Ronsisvalle. Presenzieranno il sindaco Nino Naso, l'Amministrazione ed i consiglieri comunali.