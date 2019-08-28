PATERNÒ: UN'AUTO VA A FUOCO NELLA NOTTE
FLASH
Questa notte è bruciata un'autovettura a Paternò.
E’ da qui che alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco per dare l’allarme.
Una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò è tempestivamente intervenuta, intorno all'una di questa notte, per spegnere l'incendio dell'auto, una Fiat Punto in via Fiume.
All’arrivo sul posto la squadra VF ha spento le fiamme, messo in sicurezza la vettura e l’area limitrofa.
L’auto è andata semi distrutta.
Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia.
La matrice del rogo non è stata accertata, ma non si esclude il dolo.