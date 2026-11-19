Paternò, “Un’ondata di salute a tavola”: laboratori all’istituto Mamma Provvidenza

Paternò, “Un’ondata di salute a tavola”: laboratori all’istituto Mamma Provvidenza

Educazione alimentare, pesce locale e laboratori del gusto per i più piccoli: al via a Paternò “Un’ondata di salute a tavola”.

Il progetto, firmato dall’Istituto paritario “Mamma Provvidenza” e finanziato dalla Regione Siciliana, si apre venerdì 20 novembre alle 18:00 con un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Promuovere la cultura del pesce siciliano e guidare i più piccoli verso scelte alimentari sane, sostenibili e a chilometro zero.È questo il cuore di “Un’ondata di salute a tavola”, il nuovo progetto ideato dall’Istituto paritario “Mamma Provvidenza” di Paternò e finanziato dalla Regione Siciliana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare la naturale diffidenza dei bambini verso i prodotti ittici, valorizzando le specie locali e meno note attraverso attività gastronomiche e preparazioni innovative capaci di rendere la materia prima invitante.

L'incontro di aperturaIl primo appuntamento, aperto non soltanto alla comunità scolastica ma all'intero territorio, si terrà venerdì 20 novembre alle ore 18:00 presso il Salone dell'Istituto paritario “Mamma Provvidenza” a Paternò, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi.

Durante l'evento, moderato dalla giornalista Agnese Virgillito, interverranno:* Arturo Mannino, biologo marino e responsabile dell’azienda «Agro Ittica Siciliana»;* Antonello Sinatra, pediatra specialista in neuropsichiatria infantile;* Marco Parisi, tecnologo alimentare e responsabile qualità.

L’invito è rivolto anche alle famiglie con bambini: durante il convegno, infatti, i più piccoli saranno coinvolti in attività ludico-laboratoriali pensate appositamente per loro.

Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni dell'Istituto saranno protagonisti di un programma articolato che prevede: incontri formativi con biologi marini ed esperti della filiera alimentare; laboratori sensoriali e di cucina con degustazione finale; uscite didattiche sul territorio e visite presso aziende di acquacoltura partner per scoprire gli ambienti marini e di allevamento; lavori di gruppo, ricerche e cartelloni didattici in classe.