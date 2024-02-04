PATERNO’: UOMO DI NAZIONALITÀ STRANIERA ACCOLTELLATO IN GIOVANNI VERGA, GRAVISSIMO
AGGIORNAMENTOTragico aggiornamento del gravissimo fatto di cronaca che accaduto oggi 04 Febbraio 2024 intorno alle ore 12.30 in Via Giovanni Vergaa Paternò.Inutili sono stati i soccorsi troppo gravi...
Tragico aggiornamento del gravissimo fatto di cronaca che accaduto oggi 04 Febbraio 2024 intorno alle ore 12.30 in Via Giovanni Vergaa Paternò.
Inutili sono stati i soccorsi troppo gravi le ferite riportate dal giovane 25 enne marocchino che è morto.
Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi ed avviare le indagini per trovare l’autore del gravissimo gesto.
La strada è chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.
Gravissimo episodio di violenza, poco fa in via Verga a Paternò.
Un immigrato, probabilmente di origine marocchina, è stato secondo le primissime informazioni accoltellato in mezzo alla strada e lasciato a terra.
Immediato l’intervento del 118, allertato da dei passanti che hanno notato l’uomo a terra, che al momento è ancora sul posto e sta effettuando le manovre rianimatorie.
L’uomo è molto grave e in serio pericolo di vita.
Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, che stanno indagando per capire cosa sia avvenuto.
Non si conosce ancora l’autore del tragico gesto ne le motivazioni che lo hanno generato.
La strada è stata chiusa al traffico.
