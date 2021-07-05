PATERNO’: UOMO ENTRA IN FILIALE DELLE POSTE E BUTTA BENZINA, PRESO DAI CARABINIERI, SUL POSTO ANCHE VVF E 118.

Un gesto insano all’interno della filale delle Poste Italiane di via Bellini, ha portato all’intervento sul posto dei mezzi di soccorso questa mattina, 05 Luglio 2021 intorno alle ore 10.30.Da quanto...

Da quanto appreso, sembra che improvvisamente, un uomo è entrato nella filiale con un bidone di benzina in mano, con cui si è cosparso lui stesso, e anche parte dell’ufficio, nonostante un uomo abbia cercato di impedirlo. Immediata la chiamata al 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno preso in custodia l’uomo che ha compiuto l’insano gesto, tra l’altro già gravato da precedenti, denunciandolo a piede libero per il reato di tentato danneggiamento

I vigili del fuoco hanno provveduto a far chiudere l’ufficio per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, mentre due dipendenti e l’uomo che aveva tentato di fermarlo, sono stati visitati dai sanitari del 118 a seguito dello shock causato dall'improvvisa aggressione.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.