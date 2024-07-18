PATERNÒ: UOMO RICERCATO DOPO TENTATIVO PERICOLOSO CON BENZINA IN ZONA SCALA VECCHIA

AGGIORNAMENTO La storia che per ore, a Paternò, ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è conclusa positivamente. Nel pomeriggio, l'uomo che aveva minacciato di darsi fuoco si è presentato nella caser...

AGGIORNAMENTO

La storia che per ore, a Paternò, ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è conclusa positivamente.

Nel pomeriggio, l'uomo che aveva minacciato di darsi fuoco si è presentato nella caserma dei carabinieri di Paternò, spiegando i motivi del suo folle gesto. Le autorità stanno valutando se vi sono gli estremi per una denuncia a suo carico.

Paura e preoccupazione questa mattina a Paternò, dove un individuo secondo le primissime informazioni ha tentato una azione pericolosa gesto utilizzando della benzina in zona Scala Vecchia che ha allertato immediatamente i residenti della zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime indagini.

La situazione è apparsa subito delicata, richiedendo l'intervento tempestivo per prevenire possibili conseguenze gravi.

Una vicina ci ha riferito che l'uomo sarebbe stato visto scappare con una bottiglia di benzina in mano.

Sul posto pure un ambulanza

Attualmente, l'individuo è ricercato dalle forze dell'ordine, che stanno perlustrando la zona nel tentativo di rintracciarlo e chiarire le circostanze dell'accaduto.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.