PATERNÒ: UOMO SI BUTTA ADDOSSO DELLA BENZINA E LA BEVE

03 settembre 2022 20:14
News
Attimi di panico nel pomeriggio di oggi, 03 settembre 2022 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per l'uomo.

Un uomo per cause non note, intorno alle 18.00 all'interno della villa Moncada avrebbe tentato l'estremo gesto cospargendosi di benzina e ingerendone un pó.

Fortunatamente è stato notato da alcune persone che hanno allertato i soccorsi

Sul posto, quindi, sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco ed i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

L'uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Paternò per le cure del caso, non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze dal disperato gesto.

 

