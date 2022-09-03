PATERNÒ: UOMO SI BUTTA ADDOSSO DELLA BENZINA E LA BEVE
Attimi di panico nel pomeriggio di oggi, 03 settembre 2022 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per l'uomo.
Un uomo per cause non note, intorno alle 18.00 all'interno della villa Moncada avrebbe tentato l'estremo gesto cospargendosi di benzina e ingerendone un pó.
Fortunatamente è stato notato da alcune persone che hanno allertato i soccorsi
Sul posto, quindi, sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco ed i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.
L'uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Paternò per le cure del caso, non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze dal disperato gesto.