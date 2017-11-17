PATERNO’ UOMO SI DENUDA SUL BUS DELLA FCE

Brutto episodio di cronaca avvenuto nei pressi della Stazione Fce di Paternò, il mercoledì pomeriggio. Un uomo di mezza età, residente in un Comune etneo, si è improvvisamente denudato sul bus, propri...

Brutto episodio di cronaca avvenuto nei pressi della Stazione Fce di Paternò, il mercoledì pomeriggio. Un uomo di mezza età, residente in un Comune etneo, si è improvvisamente denudato sul bus, proprio all’arrivo del mezzo alla stazione, proveniente da Adrano. Improvvisamente, prima di scendere, l’uomo si è abbassato i pantaloni mostrando i propri genitali.

Sconcerto tra i passeggeri, con l’autista che ha subito chiamato i carabinieri, prontamente intervenuti, che hanno portato l’uomo, in caserma dove è stato denunciato.

Ultimamente ci sono stati diverse segnalazioni di questo tipo, di cui una proprio sul nostro muretto, che denunciava un episodio simile. Ricordiamo ai lettori, che in caso di episodi analoghi, chiamate subito le forze dell’ordine.