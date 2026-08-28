Paternò, uomo trovato senza vita in casa in via Garibaldi: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Tragedia in via Garibaldi, nella zona San Giovanni, a Paternò, dove un uomo di 44 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 13, quando una telefonata è giunta alla centrale operativa del Numero Unico per le Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Paternò.

Per consentire l’accesso all’abitazione è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, chiamati ad aprire la porta del bagno, dove è stato rinvenuto l’uomo.

Per i sanitari del 118 non c’è stato purtroppo nulla da fare: il decesso è stato accertato sul posto.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, effettuati anche con l’arrivo del medico legale disposto dal magistrato di turno, la morte dell’uomo potrebbe risalire a più di una settimana fa.

Restano ancora da chiarire le cause del decesso. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto e verificare ogni eventuale responsabilità di terzi.

Notizia in aggiornamento.