PATERNO’: URINA DAVANTI A UN NEGOZIO, RIPRESO DALLE TELECAMERE

Grave episodio di inciviltà a Paternò, in una traversa di Corso Italia. Dove un tranquillo “signore”, arriva con calma, espleta i suoi bisogni corporali davanti alla saracinesca di un negozio, e poi v...

Grave episodio di inciviltà a Paternò, in una traversa di Corso Italia. Dove un tranquillo “signore”, arriva con calma, espleta i suoi bisogni corporali davanti alla saracinesca di un negozio, e poi va via tranquillamente, come se nulla fosse successo.

Il distinto signore, però, non sapeva di essere ripreso dalle telecamere, e che il suo gesto non è passato inosservato.

Una vergogna per lui, ma anche per chi come lui, non ha rispetto e civiltà. Infatti, in passato, nello stesso identico luogo, altri “urinatori” seriali sono stati immortalati dalle telecamere, e non si escludono eventuali denunce.

Di certo il signore, come gli altri, andrebbero premiati per la loro civiltà, e magari insigniti di una medaglia.