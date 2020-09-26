95047

PATERNÒ, VA A FUOCO LA LAVATRICE IN CASA L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SCONGIURA IL PEGGIO

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania per un incendio in un’abitazione al piano te...

26 settembre 2020 20:57
News
Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania per un incendio in un’abitazione al piano terra in via G. Pascoli a Paternò.
Le fiamme provenivano dalla lavatrice posta nel vano lavanderia dell’abitazione. Una volta spento l’incendio, l’elettrodomestico è stato portato all’esterno dell’immobile dagli stessi Vigili del Fuoco intervenuti.

Non risultano feriti, solo tanta paura da parte degli occupanti della casa e, per quanto riguarda i danni, alcune pareti, mobili e suppellettili anneriti dal fumo e dai prodotti della combustione sprigionati dall’incendio.

