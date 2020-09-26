PATERNÒ, VA A FUOCO LA LAVATRICE IN CASA L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SCONGIURA IL PEGGIO

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania per un incendio in un’abitazione al piano te...

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania per un incendio in un’abitazione al piano terra in via G. Pascoli a Paternò.

Le fiamme provenivano dalla lavatrice posta nel vano lavanderia dell’abitazione. Una volta spento l’incendio, l’elettrodomestico è stato portato all’esterno dell’immobile dagli stessi Vigili del Fuoco intervenuti.

Non risultano feriti, solo tanta paura da parte degli occupanti della casa e, per quanto riguarda i danni, alcune pareti, mobili e suppellettili anneriti dal fumo e dai prodotti della combustione sprigionati dall’incendio.