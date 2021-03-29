PATERNÒ: VACCINI ANTICOVID ANCHE NELLE PARROCCHIE “SAN GIOVANNI BOSCO” E “SPIRITO SANTO”, COME PRENOTARSI

I vaccini sono destinati alle persone di tutta la città di età compresa tra i 69 e 79 anni, che siano soggetti non a rischio e non abbiano particolari patologie. Il vaccino somministrato sarà l’Astraz...

L’intesa firmata prevede che i portoni delle chiese si apriranno il prossimo 3 aprile, ovvero il sabato santo, la vigilia di Pasqua. All’iniziativa hanno già dato adesione le diocesi che renderanno disponibili postazioni per la vaccinazione di persone di età compresa fra i 69 e i 79 anni.

A Paternò i punti di vaccinazione parrocchiale sono tre: I locali della Parrocchia San Biagio, i locali della Parrocchia dello Spirito Santo e la Parrocchia "San Giovanni Bosco" Il totale dei vaccini che sarà somministrato sarà di 200 (100 per ogni parrocchia).

COME PRENOTARSI

PARROCCHIA "SAN BIAGIO: E' possibile prenotarsi nei seguenti giorni : lunedì 29 e martedì 30 dalle 09,00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BOSCO: E' possibile prenotarsi nei seguenti giorni : Lunedì 29 e Martedì 30 dalle 10.00 alle 13.00, dalle 16.00 alle 17.30 e dalle 19.00 alle 20.30.

PARROCCHIA SPIRITO SANTO: E' possibile prenotarsi nei seguenti giorni: Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dalle ore 09.30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18.30 (LUNEDÌ E MARTEDÌ) , presentandosi la carta di identità e la tessera sanitaria.

INFORMAZIONI

Per ognuno dei punti di vaccinazione saranno presenti un dottore e due infermieri. I vaccini sono destinati alle persone di tutta la città di età compresa tra i 69 e 79 anni, che siano soggetti non a rischio e non abbiano particolari patologie. Il vaccino somministrato sarà l’Astrazeneca.

In ogni centro di vaccinazione saranno presenti, oltre ad un infermiere e ad un amministrativo, due medici designati dalla ASP, ed ogni centro centro sarà dotato di un kit per pronto intervento, per eventuali reazioni al vaccino.

Perché avvenga ciò è necessario però che si raggiunga il numero minimo di 50 prenotazioni.

L’appuntamento con il vaccino è fissato (dopo essersi prenotati) per sabato 3 Aprile, vigilia di Pasqua dalle ore 8 alle 18.