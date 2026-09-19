Paternò, vaccini: aperture straordinarie il 19 settembre e il 3 ottobre in via Massa Carrara

CATANIA – Più opportunità per vaccinarsi e un’organizzazione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Prosegue il programma di aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania, con nuovi appuntamenti nel mese di settembre e all’inizio di ottobre.

L’iniziativa amplia le possibilità di accesso ai servizi vaccinali sul territorio, con l’obiettivo di venire incontro alle diverse esigenze dei cittadini e favorire l’adesione alle vaccinazioni raccomandate nelle diverse fasi della vita.

Un ulteriore potenziamento dell’offerta è previsto da lunedì 21 settembre, con la riapertura dell’Ambulatorio vaccinale del PTA San Luigi, in viale Fleming 24, a Catania, che sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 18.00.

Dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania l’invito a verificare il proprio stato vaccinale e a non rinviare le vaccinazioni raccomandate. Dall’età pediatrica all’età adulta e anziana, è importante mantenere aggiornate le coperture vaccinali secondo il calendario previsto, le condizioni individuali e gli eventuali fattori di rischio. Particolare attenzione va riservata alle persone più fragili, per le quali la vaccinazione rappresenta un fondamentale strumento di protezione.

Le prossime aperture straordinarie

Sabato 19 settembre | ore 8.30-13.00

Catania – Corso Italia, 234

Mascalucia – Via Regione Siciliana, 12

Acireale – Via Martinez, 19

Scordia – Via Luigi Capuana, 32

Biancavilla – Via Cristoforo Colombo, 77

Paternò – Via Massa Carrara, 2

Giarre – Corso Sicilia, 1

Giovedì 24 settembre | ore 15.00-17.30

Palagonia – Via Sondrio, 1

Sabato 26 settembre | ore 8.30-13.00

Catania – Corso Italia, 234

Mascalucia – Via Regione Siciliana, 12

Palagonia – Via Sondrio, 1

Adrano – Piazza Sant’Agostino

Sabato 3 ottobre | ore 8.30-13.00

Catania – Corso Italia, 234

Acireale – Via Martinez, 19

Scordia – Via Luigi Capuana, 32

Bronte – Via Marziano, 50

Caltagirone – P.O. “Gravina”, Edificio “Clementi”

Paternò – Via Massa Carrara, 2

Come accedere

Per le vaccinazioni è possibile prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma online vaccini.aspct.it.

Per agevolare le famiglie, gli ambulatori vaccinali dell’Asp garantiscono inoltre l’accesso libero, anche senza prenotazione, per i bambini nati negli anni 2024, 2025 e 2026.

Per chi sceglie di prenotare, la prenotazione resta raccomandata per favorire una migliore organizzazione del servizio e rendere più rapido il percorso in ambulatorio.