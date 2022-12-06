PATERNO'. VANDALI ANCORA IN AZIONE, A FUOCO UNO SCIVOLO
I vandali tornano in azione a Paternò.
Preso di mira questa volta uno scivolo per bambini, dato alle fiamme. Tutto è accaduto poco dopo le 17 , di oggi 06 Dicembre 2022 in piazza Don Pino Puglisi, zona Scala Vecchia.
Degli sconosciuti hanno bruciato uno scivolo.
Un gesto grave, compiuto da ignoti che con ogni probabilità avevano intenzione di portar via il gioco o forse solo compiere un atto di vandalismo, di danneggiare un bene della comunità.
Un gravissimo fatto che comporterà un costo e priverà per un po’ i bambini del loro piacevole passatempo.