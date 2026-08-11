Paternò, vandali appiccano il fuoco a Piazza Aldo Moro: bruciano palma e sterpaglie, residenti chiedono la pulizia

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto, a Piazza Aldo Moro a Paternò, è divampato un incendio che ha interessato una parte del verde della piazza.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni vandali. Il fuoco ha bruciato una palma, vegetazione e diverse sterpaglie presenti nell’area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona.

Dopo quanto accaduto, i residenti chiedono soprattutto un intervento di pulizia e manutenzione del verde, con la rimozione delle sterpaglie e della vegetazione secca presenti nella piazza.

«Vogliamo segnalare questo fatto affinché il verde venga ripulito», spiegano alcuni cittadini della zona.

L’incendio è stato spento, ma resta quindi la richiesta di intervenire su Piazza Aldo Moro per migliorare le condizioni dell’area verde e ridurre il rischio di nuovi episodi.