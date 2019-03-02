95047

PATERNO': VANDALI DANNEGGIANO TOTEM MULTIFUNZIONE PER RICARICA CELLULARE

A un mese esatto della consegna, (QUI L'ARTICOLO) da parte dei Soci del Leo Club e del Lions Club Paternò, del totem per una stazione di ricarica per cellulari e dispositivi digitali, presso i locali...

A cura di Redazione Redazione
02 marzo 2019 21:54
PATERNO': VANDALI DANNEGGIANO TOTEM MULTIFUNZIONE PER RICARICA CELLULARE -
News
Condividi

A un mese esatto della consegna, (QUI L'ARTICOLO) da parte dei Soci del Leo Club e del Lions Club Paternò, del totem per una stazione di ricarica per cellulari e dispositivi digitali, presso i locali del Pronto Soccorso, che stamane è arrivata la brutta sorpresa.

Qualcuno, stanotte, ha tagliato tutti i vari attacchi.

Un atto gravissimo, che rende il totem inutilizzabile, ad un servizio utilissimo per i cittadini che si trovano in condizioni di urgenza e necessità,

Speriamo che presto venga sistemata la videosorveglianza, per fare in modo che chi compie tali gesti paghi.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047