PATERNO': VANDALI DANNEGGIANO TOTEM MULTIFUNZIONE PER RICARICA CELLULARE

A un mese esatto della consegna, (QUI L'ARTICOLO) da parte dei Soci del Leo Club e del Lions Club Paternò, del totem per una stazione di ricarica per cellulari e dispositivi digitali, presso i locali del Pronto Soccorso, che stamane è arrivata la brutta sorpresa.

Qualcuno, stanotte, ha tagliato tutti i vari attacchi.

Un atto gravissimo, che rende il totem inutilizzabile, ad un servizio utilissimo per i cittadini che si trovano in condizioni di urgenza e necessità,

Speriamo che presto venga sistemata la videosorveglianza, per fare in modo che chi compie tali gesti paghi.