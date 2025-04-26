PATERNÒ, VANDALI IN AZIONE: DANNEGGIATO UN PARCOMETRO ANCORA PRIMA DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il nuovo servizio di sosta a pagamento ancora deve partire ufficialmente, ma già si registrano i primi episodi spiacevoli. A Paternò, nella serata di ieri, ignoti vandali hanno preso di mira uno dei nuovi parcometri installati in via Bellini, danneggiandolo.
Il fatto è stato documentato da un nostro lettore, che ha inviato alla redazione alcune foto che testimoniano l’atto vandalico.
Si tratta di uno dei dispositivi previsti nell’ambito del progetto “Gli stalli blu”, il sistema di sosta regolamentata che prevede oltre mille postazioni distribuite nei punti strategici della città.
Secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune, il servizio dovrebbe diventare pienamente operativo entro la prima decade di maggio 2025, salvo imprevisti di natura tecnica.
Ma episodi come quello accaduto ieri rischiano di compromettere il regolare avvio del progetto e di generare ulteriori disagi ai cittadini.