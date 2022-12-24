PATERNÒ. VANDALI NELLA NOTTE, DIVELTA FIORIERA IN VIA V.EMANUELE. «L'INCIVILTÀ' A PATERNO' CRESCE»

Si chiama Mimma ed è il titolare di un attività commerciale "Capricci" nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.Nella mattinata di oggi, sabato 24 Dicembre ci ha scritto e ci ha mandato de...

Si chiama Mimma ed è il titolare di un attività commerciale "Capricci" nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.

Nella mattinata di oggi, sabato 24 Dicembre ci ha scritto e ci ha mandato delle foto per denunciare un piccolo atto vandalico perpetrato nella notte da ignoti sui vasi di fiori del suo dehor. Quando è arrivato al lavoro stamattina ha trovato le fioriere divelte.

Mimma ci scrive: «Purtroppo mi tocca constatare che l'inciviltà a Paternò cresce, come cittadino sono davvero indignata per quanto accaduto e mi dispiace che la gente non capisca quanta fatica si fa ad avere una attività e combattere ogni giorno». Uno sfogo e un rammarico che condividiamo e per questo pubblichiamo.