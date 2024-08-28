PATERNÒ. VANDALISMO NOTTURNO AI "4 CANTI": PANETTONE DI CEMENTO IN MEZZO ALLA STRADA
Ieri sera, la rotonda "dei 4 Canti" è stata nuovamente teatro di un pericoloso episodio di vandalismo.
Un altro "panettone" di cemento, posto come delimitatore, è stato manomesso e fatto rotolare al centro della strada, creando un grave rischio per gli automobilisti in transito.
Questo pesante ostacolo avrebbe potuto causare seri incidenti, mettendo in pericolo chiunque si trovasse a passare in quel momento.
Fortunatamente, l'intervento di qualche persona di buona volontà e di buon senso ha evitato il peggio: il blocco di cemento è stato spinto fuori dalla carreggiata, scongiurando così possibili tragedie.
Nonostante il rischio corso, non si sono registrate conseguenze per gli automobilisti, grazie al pronto intervento di chi ha rimosso l'ostacolo.
Tuttavia, l'episodio evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza per prevenire simili atti di vandalismo, che potrebbero avere esiti ben più gravi.