PATERNO'- VANDALO "INNAMORATO" SULLA COLLINA STORICA

Un vandalo innamorato si aggira per la collina Storica. "Con te ho capito il significato del bene, guarda che faccio sul serio se tu il mio desiderio....."NISCIUN A STO MUNN TE PO ASSOMIGLIA!!!! , ha...

A cura di Redazione 27 settembre 2020 20:37

