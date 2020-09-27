PATERNO'- VANDALO "INNAMORATO" SULLA COLLINA STORICA SCRITTE D'AMORE COMPAIONO SULL'ASFALTO
Un vandalo innamorato si aggira per la collina Storica. "Con te ho capito il significato del bene, guarda che faccio sul serio se tu il mio desiderio....."NISCIUN A STO MUNN TE PO ASSOMIGLIA!!!! , ha scritto con della vernice rossa sull'asfalto, sotto il castello normanno di Paternò.
Evidentemente più a suo agio con le bombolette che con la penna, anziché dichiarare il proprio amore con una bella lettera o un più moderno sms, ha deciso di scriverlo sull'asfalto.
Che dire? (senza scomodare all’infinito la tartassata e fin troppo evocata genia dei Vandali, popolazione fondamentalmente più sensibile di questi deficienti). Frasi abusate, che non fanno più ridere, come quella sull'ininterrotta gravidanza delle mamme dei cretini? Semplicemente: basta“
FOTO S.L.