Paternò, vasto incendio a Ciappe Bianche: distrutte baracche e tende, in salvo 20 persone

Una densa colonna di fumo visibile da chilometri. Sul posto Vigili del Fuoco, volontari ANPAS, squadra da Misterbianco e Carabinieri. Cause ancora da accertare.

Nella giornata di oggi a Paternò, un vasto incendio ha interessato l'area di Ciappe Bianche, provocando ingenti danni all'interno del campo in cui trovavano riparo numerosi cittadini stranieri.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dall'esterno del campo, dove alcune sterpaglie hanno preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Il rogo si sarebbe poi propagato rapidamente all'interno dell'area, alimentato dalle alte temperature e dal vento, coinvolgendo in pochi minuti baracche e tende e distruggendo gran parte delle strutture presenti.

Una densa colonna di fumo grigio, visibile anche a notevole distanza, si è alzata nel cielo attirando l'attenzione di numerosi residenti e automobilisti.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da una squadra di volontari antincendio ANPAS di Paternò e da una squadra di volontari proveniente da Misterbianco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso e per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Secondo quanto appreso, i circa venti stranieri presenti nel campo sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato l'incendio. Saranno i successivi accertamenti a stabilire con esattezza l'origine del rogo che ha devastato una vasta porzione dell'area di Ciappe Bianche.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.