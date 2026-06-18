Paternò, vasto incendio a Scala Vecchia: fiamme vicino alle case

Le alte temperature favoriscono il rogo nella zona di Scala Vecchia. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Paternò, dove un vasto incendio è divampato nell'area di Scala Vecchia, alimentato dalle alte temperature e dalla vegetazione secca presente nella zona.

Le fiamme, ben visibili anche da diversi punti della città, hanno generato una densa colonna di fumo grigio che si è alzata in cielo ed è stata notata da notevole distanza.

Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato sterpaglie e vegetazione, propagandosi rapidamente a causa del caldo e del vento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di contenimento del fronte del fuoco.

In alcuni punti le fiamme avrebbero lambito alcune abitazioni situate nelle vicinanze, aumentando la preoccupazione tra i residenti della zona.

Le operazioni sono tuttora in corso per evitare che l'incendio possa estendersi ulteriormente. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione viene monitorata con attenzione dagli operatori intervenuti.

L'episodio arriva in una giornata caratterizzata da temperature elevate e condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi, un fenomeno che nelle ultime settimane sta interessando diverse aree del territorio siciliano.

Foto inviate da alcuni lettori mostrano l'ampia area interessata dal rogo e la colonna di fumo che si è sviluppata.