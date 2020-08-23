PATERNÒ, VASTO INCENDIO ALL'INTERNO DI UN FIENILE
Un vasto incendio ha interessato il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento...
A cura di Redazione
23 agosto 2020 21:04
Un vasto incendio ha interessato il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano hanno lavorato allo spegnimento del fienile e di strutture provvisionali poste in adiacenza a quella principale.
Non sono stati segnalati animali coinvolti nell'incendio o danni a persone.
Le ricerche delle cause dell'incendio non sono ancora note.
PATERNÒ, VASTO INCENDIO ALL'INTERNO DI UN FIENILE