95047

PATERNÒ, VASTO INCENDIO ALL'INTERNO DI UN FIENILE

Un vasto incendio ha interessato il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento...

A cura di Redazione Redazione
23 agosto 2020 21:04
PATERNÒ, VASTO INCENDIO ALL'INTERNO DI UN FIENILE -
News
Condividi

Un vasto incendio ha interessato il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano hanno lavorato allo spegnimento del fienile e di strutture provvisionali poste in adiacenza a quella principale.

Non sono stati segnalati animali coinvolti nell'incendio o danni a persone.

Le ricerche delle cause dell'incendio non sono ancora note.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047