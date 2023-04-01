PATERNO': VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE ZONA SALINELLE
FLASH vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 01 aprile 2023 intorno alle ore 12.00 nei pressi delle salinelle non tanto lontano dalla vecchia cartiera.A bruciare una zona...
A cura di Redazione
01 aprile 2023 13:13
### FLASH ###
Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 01 aprile 2023 intorno alle ore 12.00 nei pressi delle salinelle non tanto lontano dalla vecchia cartiera.
A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.
Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo ben visibile dalla città.
In aggiornamento