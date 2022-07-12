PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA

FLASH vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2022 intorno alle ore 13.00 nei pressi del Viale Unità d’Italia in zona scala vecchia nei pressi dell'istituto sco...

### FLASH ###

Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2022 intorno alle ore 13.00 nei pressi del Viale Unità d’Italia in zona scala vecchia nei pressi dell'istituto scolastico o.

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo ben visibile dalla città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

In aggiornanento