PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA

A cura di Redazione Redazione
12 luglio 2022 13:57
PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA -
### FLASH ###

Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2022 intorno alle ore 13.00 nei pressi del Viale Unità d’Italia in zona scala vecchia nei pressi dell'istituto scolastico o.

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo ben visibile dalla città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

In aggiornanento

