PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA
A cura di Redazione
12 luglio 2022 13:57
Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2022 intorno alle ore 13.00 nei pressi del Viale Unità d’Italia in zona scala vecchia nei pressi dell'istituto scolastico o.
A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.
Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo ben visibile dalla città.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.
In aggiornanento
