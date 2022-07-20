PATERNO’: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO IN ZONA SCALA VECCHIA

Un incendio è divampato nella serata di oggi , 20 Luglio 2022 , intorno alle ore 20.00 e tutt'ora in corso nel rione Scala Vecchia, in un fazzoletto di terreno incolto che si trova in Corso Marco Polo...

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.