Un incendio, è divampato nel pomeriggio di oggi, 27 luglio 2021 intorno alle ore 15.30 nei pressi del Viale Unità d'Italia in zona scala vecchia.

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo ben visibile dalla città.

PATERNO': VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN VIALE DELL' UNITÀ D'ITALIA, VICINO ALLE CASE

Come piu’ volte scritto, incendi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le