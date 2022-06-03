PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA ARDIZZONE, VICINO AL RIFORNIMENTO
AGGIORNAMENTO ORE 14.30Dopo tanta paura per i residenti che vedevano avanzare le fiamme, la situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 14.20 con l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco...
AGGIORNAMENTO ORE 14.30
Dopo tanta paura per i residenti che vedevano avanzare le fiamme, la situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 14.20 con l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza l'intera area.
Sul posto pure i Carabinieri della locale stazione.
FLASH
Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 03 giugno 2022 intorno le ore 13 nei pressi di via arte e mestieri a Paternò.
In fiamme un vasto terreno di sterpaglie e vegetazione, pericolosamente vicino alla stazione di rifornimento carburante
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco ben visibile da diversa distanza.
Sul posto I Carabinieri.