FLASHUn vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 11.00 in un terreno nei pressi della via Naziario Sauro (dietro la piscina comunale)In poch...

FLASH

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 11.00 in un terreno nei pressi della via Naziario Sauro (dietro la piscina comunale)

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che sono impegnati a domare le fiamme.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo.

PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE VIA NAZARIO SAURO 1/11 Successivo »

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.