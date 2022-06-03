AGGIORNAMENTO ORE 14.30Dopo tanta paura per i residenti che vedevano avanzare le fiamme, la situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 14.20 con l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco...

AGGIORNAMENTO ORE 14.30

Dopo tanta paura per i residenti che vedevano avanzare le fiamme, la situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 14.20 con l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza l'intera area.

Ad operare attivamente, prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco sono stati i Carabinieri della Compagnia di Paternò insieme ai responsabili di alcune attività commerciali e cittadini che hanno tentato di contrastare l'avanzata dell'incendio.

PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE VICINO AL RIFORNIMENTO, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO 1/13 Successivo »

FLASH

Un vasto incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, 03 giugno 2022 intorno le ore 13 nei pressi di via arte e mestieri a Paternò.

In fiamme un vasto terreno di sterpaglie e vegetazione, pericolosamente vicino alla stazione di rifornimento carburante

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco ben visibile da diversa distanza.

Sul posto I Carabinieri.