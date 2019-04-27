95047

PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE ZONA CORSO ITALIA

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno a Paternò nelle vicinanze del viale dei Platani.Una densa colonna di fumo bianco è visibile a diverse decin...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2019 20:26
PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE ZONA CORSO ITALIA -
News
Condividi

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno a Paternò nelle vicinanze del viale dei Platani.

Una densa colonna di fumo bianco è visibile a diverse decine di metri di distanza.

Non sono al momento ancora note le cause che avrebbero provocato il rogo

Non si segnalano fortunatamente danni a persone e cose.

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047