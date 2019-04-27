PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE ZONA CORSO ITALIA
Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno a Paternò nelle vicinanze del viale dei Platani.Una densa colonna di fumo bianco è visibile a diverse decin...
A cura di Redazione
27 aprile 2019 20:26
Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno a Paternò nelle vicinanze del viale dei Platani.
Una densa colonna di fumo bianco è visibile a diverse decine di metri di distanza.
Non sono al momento ancora note le cause che avrebbero provocato il rogo
Non si segnalano fortunatamente danni a persone e cose.
PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE ZONA CORSO ITALIA