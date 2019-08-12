95047

PATERNÒ: VASTO INCENDIO SUL MONTE CASTELLACCIO

12 agosto 2019 21:07
Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato questa sera su Monte Castellaccio (piccolo rilievo montuoso che si affaccia sul Simeto) tra il territorio di Paternò e Centuripe.

Le fiamme si stanno propagando velocemente, a causa del vento, e si stanno estendendo ai terreni adiacenti.

Il rogo, sembra sia di matrice dolosa.

Sono attualmente in corso, non senza difficoltà, le operazioni di spegnimento

