PATERNO'. VERIFICHE COMUNALI CONFERMANO CONDIZIONI DI SICUREZZA: SCUOLE APERTE LUNEDÌ

Come annunciato dal sindaco Nino Naso, l’amministrazione comunale, in collaborazione con i tecnici competenti, ha recentemente effettuato una serie di sopralluoghi presso vari luoghi di interesse pubb...

Come annunciato dal sindaco Nino Naso, l’amministrazione comunale, in collaborazione con i tecnici competenti, ha recentemente effettuato una serie di sopralluoghi presso vari luoghi di interesse pubblico sul territorio. Gli accertamenti hanno riguardato le scuole comunali, i cimiteri, la villa comunale, le strade, le piazze e tutte le aree adibite a servizi pubblici.

Gli interventi, effettuati con attenzione e scrupolosità, hanno confermato che le strutture e gli spazi in questione si trovano nelle necessarie condizioni di sicurezza. A seguito di tali verifiche, l’amministrazione ha potuto rassicurare la cittadinanza sul fatto che non ci sono criticità che possano compromettere la sicurezza pubblica.

In particolare, per quanto riguarda le scuole, le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì prossimo in tutti gli istituti di competenza comunale. La notizia è stata confermata anche dalle continue interlocuzioni tra il sindaco e i dirigenti scolastici, i quali hanno confermato che non ci sono motivi di preoccupazione.

L’amministrazione, dunque, conferma l’impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini, dei bambini e di tutti coloro che fruiscono dei servizi pubblici sul territorio.