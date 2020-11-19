PATERNO': "VESTI A FESTA IL TUO BALCONE " INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA INSIEME AL CIRCOLO CITTADINO SANTA BARBARA

Il circolo cittadino Santa Barbara, in collaborazione con la parrocchia Santa Barbara V.M di Paternò. In occasione dei prossimi festeggiamenti barbarini invitano la cittadinanza ad un'iniziativa.Caris...

Carissimi, inizia cosi il post del Circolo Santa Barbara, nella consapevolezza che quest'anno la festa non si celebrerà secondo la consueta tradizione, vogliamo invitarvi ancora una volta ad esprimere la vostra e nostra devozione a S. Barbara, con la seguente iniziativa: "VESTI A FESTA IL TUO BALCONE" . Vi invitiamo ad adornare i vostri balconi con bandiere, immagini della Santa, fiori, e simboli che in qualche modo ci riportano alla memoria di S. BARBARA V.M. Inoltre, Inviando alla pagina della parrocchia di Santa Barbara un messaggio con foto, nome, cognome e indirizzo

parteciperete così, ad un concorso vero e proprio dove verrà decretato uno o più vincitori. I quali riceveranno dei premi di riconoscenza. Il periodo che verrà preso in considerazione sarà dal 28 novembre al 5 dicembre. Tutto ciò vuole essere per vivere in comunione i giorni più intensi dell'anno per la nostra città, giorni che ci uniscono, nel ricordo di S. Barbara, per rendere gloria alla SS. Trinità di cui la nostra amata patrona fu serva e per la quale diede la vita. Certamente mancherà lo stare assieme in quei giorni, ma così facendo certamente, cercheremo conclude l'invito di condividere la festa e la vera devozione.

Cittadini Viva S. Barbara.