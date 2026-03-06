Paternò, vetri pericolanti dall’ex cinema Metropoli: timori per pedoni e scooter
Segnalazione da Paternò, nei pressi dell’ex cinema Metropoli, in zona piazza San Giovanni.
Diversi cittadini denunciano la presenza di vetri rotti e pericolanti ai piani alti dello stabile abbandonato.
Dalle immagini si notano chiaramente finestre danneggiate e frammenti già caduti nell’area sottostante.
La zona è composta da stradine strette, percorse soprattutto da pedoni e mezzi a due ruote, con un passaggio continuo durante tutta la giornata.
Ed è proprio questo l’aspetto che preoccupa maggiormente i residenti: eventuali ulteriori distacchi potrebbero trasformarsi in un serio pericolo per chi transita sotto l’edificio.
Attualmente sono presenti alcune transenne a delimitare l’area, ma secondo chi vive e lavora nella zona non basterebbe: serve un intervento di messa in sicurezza definitivo prima che possa verificarsi qualcosa di più grave.
📍 I residenti chiedono controlli urgenti e un sopralluogo tecnico per evitare rischi alla pubblica incolumità.