PATERNO' VETTURA IN FIAMME IN CORSO SICILIA - LE FOTO

Attimi di terrore stanotte intorno alle 24, per l'incendio di una Fiat Panda in pieno centro a Paternò. L'auto era in sosta ai lati della strada quando, per cause sconosciute ha preso fuoco. Le fiamme, sono state viste da alcuni vicini che hanno subito lanciato l'allarme, temendo uno scoppio della vettura. Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno subito spento le fiamme. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri. Indagini sono in corso, per risalire alla causa che ha innescato l'incendio, anche se le autorità non si pronunciano. Sembra che sul posto non siano stati trovati elementi utili a stabilire le probabili cause di innesco. L'auto è stata seriamente danneggiata.